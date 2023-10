Kommunalwahl 2025 in Remscheid Gelungener Start für die „Mitmach-Partei“

Ein Experiment, das sich zumindest in der ersten Runde als nicht so schlechte Idee entpuppte. Bei der ersten von insgesamt sechs geplanten Themenkonferenzen war am Dienstagabend die Geschäftsstelle an der Konrad-Adenauer-Straße gut gefüllt. Nicht nur mit neugierigen Parteimitgliedern, die sehen wollten, ob die Idee der „Mitmach-Partei“ beim Bürger ankommt, sondern auch von Gästen, die mitreden wollen. Stühle mussten aus anderen Räumen geholt werden, um alle Anwesenden an den drei Thementischen unterzubringen.