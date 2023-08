Freizeitanlage in Remscheid CDU sorgt sich um Zukunft des Lenneper H20

Die CDU-Ratsfraktion sorgt sich um die Zukunft des Sauna- und Badeparadieses H 2 O in Lennep. Für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14. September bittet sie um Auskünfte der Stadtspitze etwa über den Energieverbrauch der Anlage in diesem und dem vergangenen Jahr und stellt die Frage, ob und in welcher Höhe Investitionen nötig sein werden, um das die Jahre gekommene Bad zu modernisieren. Auch soll die Verwaltung sich zu den Perspektiven der von den Stadtwerken betriebenen Freizeit-Anlage am Hackenberg äußern.