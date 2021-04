Stimmen zur Ausgangssperre : CDU: „Falsches Signal und Eingriff in die Grundrechte“

Remscheid Mit Ausnahme der CDU hielten sich die im Rat vertretenen Parteien vor dem Start der Ausgangssperre mit Stellungnahmen zurück. Die Kritik der Christdemokraten war dafür aber umso deutlicher.

Als „völlig sinnlos und völlig falsches Zeichen bezeichnete der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion, Dietmar Volk, die Ausgangssperre. „Das hat es bisher nur in der DDR gegeben“ schrieb Volk in einer Mail an die Redaktion.

OB Mast-Weisz sperre die Remscheider ein, sagt Roland Gedig, Kreisvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU Remscheid. Die Ausgangssperre sei ein „schwerwiegender und unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte“. Der zudem nicht ausreichend begründet sei. Mit Bezug auf dem Virologen Hendrik Streeck sieht Gedig die Gefahr, dass vor allem bei Menschen in beengten Wohnverhältnissen das Risiko einer Ansteckung steige, wenn sie nicht mehr die Wohnung verlassen dürfen. Die Stadt selber räume in ihrer Pressemitteilung ein, dass ein großer Teil der Ansteckung im privaten Bereich stattfinde. Auch die Sperrung der Parks hält er für unverhältnismäßig. Gedig: „Wir können in der Natur und in großen Parks sichere Bereiche schaffen“.