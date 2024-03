Container-Anlage am alten Bahnhof CDU fordert „Neustart“ für Lüttringhauser Flüchtlingsheim

Am Mittwoch kommenden Woche wird es auf Wunsch der CDU einen Ortstermin der Bezirksvertretung vor Ort geben. Danach tagt das Gremium. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll an diesem Termin auch der Eigentümer des Grundstücks teilnehmen. Er will die Anlage errichten, um sie dann an die Stadt zu vermieten. Eine Beschlussvorlage für die Februar-Sitzung des Stadtrates, die aufgrund von vielen offenen Fragen auch bei anderen Fraktionen von der Tagesordnung genommen wurde, sagt aus, dass die Stadt die fertige Anlage für zehn Jahre anmieten will. Sie geht davon aus, dass der Zustrom an Flüchtlingen noch länger anhalten wird.