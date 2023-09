Integration in Remscheid Caritas vermittelt Arbeit an Ukrainer bei „Bergisch Stark“

Arbeiten wollten alle der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die sie kennenlerne, sagt Lissy. So auch die Männer und Frauen, die an dem heutigen Informationstreffen in den Räumen der Caritas teilnehmen. Elena Lissy stellt den Beruf des Busfahrers vor, denn die Stadt sucht händeringend nach Fahrpersonal. Etwa zehn Ukrainerinnen und Ukrainer sind anwesend, sie alle sind grundsätzlich interessiert an dem Job. Dabei haben sie in ihrem Heimatland ganz andere Berufe erlernt, teilweise auch studiert. Elena Katsiuba hat eigenen Aussagen nach in der Ukraine als Personalmanagerin und Buchhalterin gearbeitet. Vor allem ersteres sei hier schwierig, wenn die nötigen Deutschkenntnisse fehlten, sagt sie.