Einsatz in Remscheid Cannabis-Plantage brennt in Fachwerkhaus

Remscheid · Vermutlich ein Defekt in einer elektrischen Anlage hat am Freitagmorgen einen Brand in einer illegalen Cannabis-Plantage in einer Wohnung in einem Fachwerkhaus an der Haddenbacher Straße ausgelöst.

27.01.2023, 11:23 Uhr

Der Brandort an der Haddenbacher Straße 47. Foto: Henning Röser/Röser, Henning

Von Henning Röser