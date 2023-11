Villa Mandt in Remscheid Cannabis-Plantage aufgedeckt – Prozess hat begonnen

In Deutschland gilt der 34-Jährige als wohnsitzlos, seine damalige Unterkunft: die Villa Mandt. Zuvor soll eine Frau in dem Haus an der Mandtstraße eine Wohnung angemietet haben. Vor der Übergabe sollen mehrere Männer angereist sein, um dort einzuziehen. Einer soll sich dem Hausmeister als Sohn der Mieterin vorgestellt und den Wohnungsschlüssel in Empfang genommen haben. Statt der üblichen Umzugskisten sollen die „Bewohner“ allerlei Utensilien zum Betreiben einer Marihuana-Plantage in die Villa geschleppt haben. Hygrometer für das optimale Klima, Zeitschaltuhren und Lüfter: In der Anklageschrift wird nun all das aufgelistet, was man für die Hege und Pflege der Pflanzen braucht. Der Angeklagte soll dort als „Gärtner“ tätig gewesen sein.