Professioneller Drogenanbau Cannabis-Plantage an der Allee – Prozess startet

Das könnte sich fortsetzen im nächsten Prozess in Sachen „Drogenhandel in Remscheid“, der nun am Wuppertaler Landgericht startet. Dort auf der Anklagebank: Zwei Männer ohne festen Wohnsitz, die offenbar aus ihrem Heimatland eingereist waren, um hier auf einer Cannabis-Plantage zu arbeiten. Und ein 21-Jähriger aus Köln, der die Buchhaltung übernommen haben soll. Tatort: Die ehemalige Filiale der Deutschen Bank an der Allee. Also mitten in der Innenstadt, das Gebäude hatte damals leergestanden.