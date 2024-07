Industrie-Standort Bergisches Land BZI setzt bei der Ausbildung auf künstliche Intelligenz

Mehr junge Menschen haben im vergangenen Jahr im Berufsbildungszentrum der Remscheider Metall- und Elektroindustrie (BZI) ihre einjährige Grundausbildung absolviert. Nach der Delle in den Corona-Jahren sei die Tendenz mittlerweile wieder „leicht steigend“, sagte Geschäftsführer Alexander Lampe am Donnerstag vor Journalisten. Vor allem Unternehmen aus Remscheid, Wuppertal und Solingen entsenden ihre Azubis ins BZI. Aber auch Firmen aus dem Oberbergischen Kreis nutzen Kompetenz und Ausstattung am so genannten Kompetenzcampus Technik und Wirtschaft Bergisch Land an der Wüstenhagener Straße im Remscheider Süden.