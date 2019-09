Politik in Remscheid : BV Lennep will Balkantrasse entlang der Bahn verlängern

Remscheid Der Anschluss von Lennep nach Lüttringhausen soll für Radfahrer attraktiv werden, darin sind sich die Mitglieder der Bezirksvertretung (BV) Lennep einig.

Einen ersten Schritt in Richtung Umsetzung des Radverkehrskonzeptes ermöglichte das Gremium mit einer weiteren Zustimmung: Als erste konkrete Maßnahme wird auf einem etwa 150 Meter langen Stück auf dem Tenter Weg in Richtung Straße Greul ein Schutzstreifen aufgebracht. Er soll ein sicheres Weiterfahren von der Balkantrasse Richtung Innenstadt ermöglichen. Dafür fallen in Zukunft zwölf Pkw-Stellplätze an der Stelle weg. Kostenpunkt: rund 15.000 Euro.