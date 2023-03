Streik im Remscheider Nahverkehr Verdi schließt sich Klimastreik an – Busse fahren erneut nicht

Remscheid · In Remscheid bleiben die Busse der Stadtwerke am Freitag erneut im Depot. Die Gewerkschaft Verdi hat sich einem Klimastreik von Fridays for Future angeschlossen. Auf den Straßen mündete das am Morgen in zusätzlichen Verkehr.

03.03.2023, 12:40 Uhr

Die Busse der Stadtwerke bleiben am Freitag in der Wagenhalle. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Parallel zum Aktionstag der Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF) hat Verdi am Freitag die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Remscheid, Wuppertal, Solingen und Düsseldorf sowie der Bahnen der Stadt Monheim und der Regiobahn und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft zum Streik aufgerufen. In Remscheid endete der Busbetrieb am Freitag mit den Fahrten des Nachtexpresses, teilen die Stadtwerke mit. Um 4.00 Uhr am Samstag werde der Betrieb wieder aufgenommen. In anderen Bereichen der Konzerns Stadt wurde am Freitag nicht gestreikt. „Wir müssen den Klimawandel in den Griff bekommen. Das geht nur, wenn die Verkehrswende gelingt“, erklärt Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper die gemeinsame Streikaktion. „Und dafür müssen die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Nahverkehr deutlich verbessert werden.“ Die Nahverkehrsunternehmen leiden nach Angabe der Gewerkschaft ver.di unter massivem Personalmangel. Schon jetzt sei es kaum möglich, das Leistungsangebot aufrecht zu erhalten. Für ein Gelingen der Verkehrswende sei eine erhebliche Ausweitung des Angebotes des ÖPNV notwendig, damit Menschen tatsächlich auf Bus und Bahn umsteigen. „Dafür brauchen wir aber mehr Personal“, sagt Peifer. Aktuell liefen den Nahverkehrsunternehmen die Leute weg.“ Grund sei die Kombination aus niedrigen Löhnen und den hohen Belastungen in der Branche. (hr)

