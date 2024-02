Stadtwerke Remscheid ÖPNV-Streik verläuft ruhig

Die Busfahrer seien vor Ort oder nach einem kurzen Auftauchen am Morgen auf der Arbeitsstelle wieder zu Hause, berichtet Zehrtner. Auch die anderen Dienstleister hätten sich mit den Fahrern solidarisiert, sodass alle Fahrten am Freitag ausfielen (Stand 12 Uhr). Wie viele ausgefallene Fahrten das insgesamt seien, wisse er nicht, so der Pressesprecher. Fest stehe aber: „Es gab am Freitag kein Angebot von unserer Seite aus.“