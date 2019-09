Öffentlicher Nahverkehr in Remscheid : Busfahren soll attraktiver werden

Remscheid Die meisten Fahrgäste fahren etwa drei Kilometer mit dem Bus und müssen nicht umsteigen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Stadtwerke. Mit besserem Service sollen mehr Nutzer gewonnen werden.

Die Hälfte der Fahrgäste fährt drei Kilometer. 25 Prozent um die sechs Kilometer. Etwa 50 Prozent der Fahrgäste, die von Montag bis Freitag im Bus sitzen, fahren zur Arbeit. 25 Prozent fahren zum Einkaufen, etwa 21 Prozent geben als Fahrzweck Freizeit an. Das ist am Wochenende anders. Der Umfrage zufolge teilt sich die Gruppe der Fahrgäste am Samstag. Die eine Hälfte fährt zur Arbeit, die andere ist an diesem Tag just for fun unterwegs. Die arbeitende Bevölkerung ist am Sonntag so gut wie gar nicht vertreten. Auch nicht morgens in aller Frühe. 90 Prozent der Fährgäste sind Freizeitnutzer. Wie Armin Freund, Leiter des Bereichs Verkehrsmanagement, berichtet, soll es an der Streckenführung keine Änderungen geben. „Wir liegen mit unseren Angeboten eigentlich ganz richtig“, sagt Freund. Auch die Taktzeiten – alle 20 Minuten am Tag, alle 30 Minuten am Abend und ab

21.30 Uhr fährt der Nachtexpress – sollen sich nicht ändern.