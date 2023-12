Allee-Center in Remscheid Bunter Tag im Zeichen der Nächstenliebe

Kultur, Sport, politisches oder soziales Engagement, für Kinder, für Senioren, für chronisch Kranke: Die Bandbreite an ehrenamtlichen Strukturen in der Stadt, das zeigte am Samstag der Tag des Ehrenamtes im Allee-Center, ist so groß, dass die Gesellschaft zerbrechen würde, wenn es sie nicht (mehr) gäbe.