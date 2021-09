Corona in Remscheid : Bundeswehr soll wieder helfen

Leicht gesunken ist die Corona-Inzidenzzahl in Remscheid. Die Stadt meldete am Mittwoch einen Wert von 160,5, der knapp zwei Punkte unter dem von Dienstag liegt.

Von Daniele Funke

Dennoch ist die Situation weiter angespannt. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen und der personalintensiven Einzelfallprüfungen ist die Personalsituation im Gesundheitsamt mittlerweile so schwierig geworden, dass nun erneut ein Unterstützungsantrag an die Bundeswehr gestellt wird. Erst Mitte Juni war der Einsatz der Bundeswehr im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Remscheid beendet worden.

Seit Beginn des Schuljahres am 18. August sind in 29 Remscheider Schulklassen positive Coronafälle aufgetreten. Entgegen der Regelung an Schulen, an denen nur die direkten Sitznachbarn der Kinder ebenfalls zu Hause bleiben müssen, werden in Kitas die gesamten betroffenen Gruppen unter Quarantäne gestellt.