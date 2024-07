Baukultur in Remscheid Honswerk ist „spannend und hat Potenzial“

„Spannend, sehr spannend“, nannte Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Projekte wie die Modernisierung der alten Arbeiterwohnungen an den Straßenzügen Siemensstraße und Halskestraße. Er sehe aber auch noch Potenziale, etwa in der Umsetzung der Modernisierung. „Man könnte überlegen, ob die Umgestaltung der Wohnungen nicht noch enger an diese Honswerk-Idee anknüpfen könnte. Vielleicht könnte man die Bewohner des Stadtteils noch stärker handwerklich, vielleicht sogar in Eigenleistung einbeziehen.“ So könne man den Grundgedanken der nachbarschaftlichen Gemeinschaft stärken und aktiviere gleichzeitig Wohnraum-Potenziale.