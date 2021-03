Remscheider Eschbachtal : Bund gibt 2,6 Millionen Euro für die Freibad-Sanierung

Südbezirk Zwei Versuche in den Jahren 2018 und 2019 waren erfolglos. Im dritten Anlauf hat es nun geklappt: Fördergelder in Höhe von 2,58 Millionen Euro erhält die Stadt für die Sanierung des Freibads Eschbachtal.

Das teilte der auch für Remscheid zuständige Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt (CDU) am Mittwoch mit. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Das Programm sei auch in diesem Jahr wieder stark überzeichnet gewesen, sagte Hardt. Viele Kommunen wollen ihre in die Jahre gekommenen Sportanlagen sanieren. Diesmal gingen andere Städte leer aus.