Remscheider Innenstadt : Bürgerwerkstatt zum Stadtparkteich am 6. Juli

Remscheid Erlebt der Stadtparkteich an alter Stelle eine Wiedergeburt?

Oder gibt es eine andere Lösung für das Gelände in der Nähe der Sternwarte, an dem viele Jahre lang der sagenumwobene Stinthengst, das Fabeltier aus Remscheids Partnerstadt Sensburg, zu Wasser gelassen wurde.

Diese Frage soll am Samstag,

6. Juli, in einer Bürgerwerkstatt geklärt werden, die in den Räumen des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums stattfindet. Wie Baudezernent Peter Heinze auf Anfrage berichtet, hat die Stadt nach dem Zufallsprinzip Bürger, die im Bereich der Innenstadt wohnen, ausgewählt, angeschrieben und sie um Teilnahme an der Werkstatt gebeten. 30 Teilnehmer sollen es sein. Sie sollen am Ende einen Vorschlag zur Zukunft des Stadtparkteiches machen.