Verkehr in Remscheid Bürger sollen Lärm melden

Mit einem Lärmaktionsplan müssen Kommunen die Auswirkungen von störendem Lärm im Stadtgebiet regeln und bestenfalls eindämmen. Auch in Remscheid steht derzeit eine Überarbeitung des bereits bestehenden Aktionsplans an – so wie es regelmäßig alle fünf Jahre geschieht. Daher rufen die neue Fachdienstleiterin für Stadtentwicklung, Verkehrs- und Bauleitplanung Hedda Vorwohlt sowie Elke Ellenbeck, zuständig für die städtische Lärmaktions- und Luftreinhalteplanung, zur Beteiligung der Bürger auf. Sie können noch bis Sonntag, 25. August, ihre Anregungen an die E-Mail-Adresse luftundlaerm@remscheid.de senden.