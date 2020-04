Remscheider Innenstadt : Brunnen-Reparatur hat begonnen

Die Baustelle am Brunnen vor dem Allee-Center. Foto: Röser, Henning

Innenstadt Für die aktuell nicht ganz so zahlreichen Passanten auf der oberen Alleestraße ist es ein ungewohnter Anblick. Den Brunnen vor dem Allee-Center umgibt ein Ring von Baustellengittern.

„Es tut sich was“, interpretierte Ralf Wieber, Geschäftsführer der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alleestraße, am Dienstag die Szene in einer Nachricht im sozialen Netzwerk Facebook.

Tatsächlich haben die lange erwarteten Reparaturarbeiten an dem seit 2017 defekten Wasserspiel begonnen, bestätigt Thomas Judt, Chef des städtischen Gebäudemanagements, auf Anfrage unserer Zeitung. Noch allerdings in einem Bereich, der für die Passanten nicht einzusehen ist. Zuerst wird die unterirdische, knapp 20 Jahre alte Technik des Brunnens komplett erneuert. „Wie in einer Tropfsteinhöhle“ sehe es in der Kammer aus, berichtet Judt. Weil das Brunnenbecken darüber nicht mehr ganz dicht ist, haben sich an einigen Rissstellen darunter über die Jahre Tröpfchen für Tröpfchen kleine Salzsäulen gebildet.

Damit sich das in den kommenden Jahren nicht wiederholt, wird das Becken in einem nächsten Arbeitsschritt neu versiegelt. Nicht mit Edelstahl, wie zunächst angepeilt, sondern mit Kunststoff. „Edelstahl hätte das Drei- bis Fünffache gekostet.“ In der nun gewählten Form werde der angepeilte Kostenrahmen für die Reparatur von um die 80.000 Euro eingehalten, sagt Judt. Komme nichts dazwischen, soll das Wasserspiel in diesem Frühjahr wieder sprudeln können. „Am Aussehen des Brunnens ändert sich sonst aber nichts.“

Für Judt ist das zugleich ein willkommenes Signal an die Bürger, dass die Stadtverwaltung trotz der Belastungen rund um den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auch noch ihre anderen Aufgaben verfolgt. Politik und ISG hatten sich immer wieder für die Reparatur des Brunnens starkgemacht. Die Stadt folgte diesem Wunsch und stellte die nötigen Gelder für die Reparatur in den Haushalt ein.