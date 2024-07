Radverkehr in Remscheid Brücke an der Trasse geht an den Start

Remscheid · Die Brücke Wülfingstraße/Alte Kölner Straße an der Trasse ist seit dieser Woche für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Was die Brücke für die Mobilität in Remscheid bedeutet.

17.07.2024 , 17:30 Uhr

Über die blaue Brücke können Radfahrer nun ungehindert fahren. Foto: Jürgen Moll