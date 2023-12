Auf Remscheider Firmengelände Brennofen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Rauchmelder alarmierte in der Nacht zu Freitag gegen 1.50 Uhr die Remscheider Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten laut Sprecher Philipp Tobisch daraufhin aus in Richtung Jägerwald auf das Gelände einer Schleifmittekl-Firma. „Hier stellte sich dann heraus, dass es tatsächlich eine Rauchentwicklung in einer Halle gegeben hat“, so Tobisch. Ursache war ein rauchender Brennofen in der Halle. „Die Arbeiten beschränkten sich aber darauf, das Gebäude zu lüften und den Betreiber zu kontaktieren“, sagt Tobisch weiter. Gegen drei Uhr seien die Feuerwehrleute dann wieder abgerückt. Weder Verletzte noch nennenswerten Sachschaden habe es gegeben.