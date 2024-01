Feuerwehreinsatz am Hasten Brennender Gabelstapler sorgt für Umleitung im Feierabendverkehr

Remscheid · Einen technischen Defekt an einem Gabelstapler vermutet die Remscheider Feuerwehr als Ursache für einen Brand in einer Gewerbeeinheit auf einem Industriehof an der Hastener Straße am späten Dienstagnachmittag. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

24.01.2024 , 11:47 Uhr

Die Feurwehr zog den gelöschten Stapler aus der Halle. Foto: Ralf Kollmann

Nachdem gegen 17 Uhr ein Notruf in der Leitstelle Auf dem Knapp einging, wurden sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Freiwilligen Feuerwehren Hasten und Morsbach alarmiert. Die Retter rückten dem Feuer von zwei Seiten zu Leibe, löschten den Brand und befreiten im Anschluss mehrere Gewerbeeinheiten mit Überdrucklüftern vom Rauch. Der Gabelstapler wurde aus dem Gebäude gezogen. Gegen 18.45 Uhr sei der Einsatz beendet werden. berichtet die Feuerwehr. Für den Feierabendverkehr in Richtung Morsbachtal uns weiter nach Wuppertal oder Solingen bedeutete der Einsatz Umwege. Die Polizei riet den Autofahrer zu wenden, wieder stadteinwärts zu fahren um dann am Lindenbergsplatz alternative Routen aus der Stadt heraus zu nutzen. Nicht wenden konnte ein Stadtwerkebus der Linie 615 nach Wuppertal, der in Höhe der Gaststätte „Hastener Stübchen“ warten musste, berichtet Oberverkehrsmeister Christian Johannsen. Die Polizei stoppte an dieser Stelle bereits den Verkehr stadtauswärts.



(hr)