Digitalisierung in Remscheid Tiefbauarbeiten für Glasfaser-Ausbau sind fast abgeschlossen

2647 Adressen wurden seit dem Start im Juni 2020 versorgt, 1350 warten noch auf den Anschluss. In den noch offenen vier Abschnitten werde es aber schneller vorangehen, weil die Vorarbeiten dort schon weiter gediehen sind, berichtete der städtische Gigabit-Koordinator Christian Marré am Donnerstag vor Journalisten im Rathaus. Der nötige Tiefbau ist zu über 90 Prozent abgeschlossen. Gerade werden etwa im Bereich Luckhausen mit einer Maschine im Spülverfahren die Hohlräume in der Erde geschaffen, in die später die Leerrohre für die Glasfaser verlegt werden.