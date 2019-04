Versteigerung in Remscheid : Brautkleid unterm Hammer

Remscheid Auf die etwa hundert Besucher der Versteigerung im Ämterhaus warteten Dinge wie Fahrräder, Handtaschen, Rucksäcke und Regenschirme, ein Karton voller Lesebrillen, Uhren, Ringe, Goldkettchen und auch E-Books.

Versteigerung Erstmals fand die alljährliche Fundsachenversteigerung (immer am Freitag, zwei Wochen vor Ostern) nicht wie sonst in der Aula der Hauptschule Wilhelmstraße, sondern im Ämterhaus statt. Grund: ein fehlender Hausmeister an der Schule. Die neue Lokalität der Auktion kam bei den Besuchern gut an.

Dann ging es auch schon mit dem ersten Fahrrad los: „Wer bietet einen Euro?“, fragte Volle gekonnt und schaute erwartungsvoll in die Menge. Niemand schien der Erste sein zu wollen, also musste der Auktionator seinen Charme spielen lassen: „Ach kommen Sie schon, für einen Euro wird doch wohl irgendjemand dieses Fahrrad mitnehmen wollen?“ Bei diesem einen Euro blieb es am Ende natürlich nicht. Die ersten 15 Euro gingen in die Stadtkasse und ein Herr freute sich über ein halbwegs roll-fähiges Zweirad. Zwischen zehn und über 300 Euro brachte jedes der zahlreichen Fahrräder ein.

„Ich fand die Taschen schön, also habe ich mitgeboten.“ Den Inhalt würde er sich später zu Hause mit seiner Freundin anschauen. Um sich selbst nicht in den Ruin zu treiben, hätte er sich im Vorfeld Grenzen gesetzt, berichtet er. Für eine der Taschen, die am Ende Falk absahnte, hatte auch die 49-jährigen Nicole mitgeboten. „Die Liebeskind-Tasche hat er mir weggeschnappt“, erzählte die Remscheiderin amüsiert. „Doch mehr als 35 Euro war sie mir doch nicht wert, zumal ich nicht mal weiß, ob sie echt ist.“ Die Fundsachenversteigerung besucht sie nun schon zum zweiten Mal. „Weil es einfach Spaß macht und immer gute Schnäppchen dabei sind.“ An diesem Tag ersteigerte sie für ein paar Euro einen Gehstock für ihren Sohn. „Der hat demnächst Mottotage an der Schule, da passt der ganz gut.“