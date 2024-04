Versuchter Mord vor Gericht Brandstifter von Lennep soll in die Psychiatrie

An dieser Einschätzung des Sachverständigen hat sich nichts geändert, Faustmann befürwortete eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Nur dort könne durch eine medikamentöse Behandlung sichergestellt werden, dass es keine weitere Selbst- oder Fremdgefährdung gebe. Im Oktober 2023 soll der 25-Jährige an dem Haus, in dem seine Mutter eine an Demenz erkrankte Frau (85) betreute, Feuer gelegt haben in der Absicht, sie zu töten. Das das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnten die Frauen unverletzt aus dem Haus gebracht werden. Die Staatsanwaltschaft klagte den Brandstifter wegen versuchten Mordes an, der Angeklagte selbst soll die Tötungsabsicht später in der JVA bestritten haben.