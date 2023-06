Remscheider verurteilt Brandstifter muss 18 Monate ins Gefängnis

Im Gerichtssaal hatten sich zuvor über mehrere Verhandlungstage hinweg Abgründe aufgetan. Auf der Anklagebank: Ein Mann, der kaum noch zu hoffen scheint, dass sich in seinem Leben etwas zum Besseren wenden könnte. Noch nicht mal in der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt konnte er einen Sinn sehen. Es gibt Angeklagte, die sich sehr darum bemühen, ihre Haftstrafe dort absitzen zu können. Wohl auch deshalb, weil mit erfolgreicher Therapie die Halbstrafe in greifbare Nähe rückt. Und damit die Möglichkeit, schneller wieder ins Leben jenseits einer JVA zurückkehren zu können. Dem Angeklagten scheint all das egal zu sein. Er ließ das Gericht wissen, dass er einen Alkoholentzug für sinnlos halte. Er sei ein Gewohnheitstrinker, zwei Flaschen Wodka trinke er am Tag. Morgens brauche er erstmal eine halbe Flasche, um auf die Beine zu kommen. Alkoholfreies Trinken sei bei ihm eher selten, auch in die Cola kippe er sich den Schnaps.