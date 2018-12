Feuer in Remscheid : Fünf Patienten in Nervenklinik bei Brand verletzt

Remscheid Am späten Freitagabend hat es in Remscheid gebrannt. Bei dem Feuer in einer Nervenklinik wurden fünf Patienten verletzt.

Der Brand war am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in einem Patientenzimmer in der Stiftung Tannenhof an der Remscheider Straße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. „Fünf Menschen erlitten Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt, alle wurden ins Krankenhaus gebracht.

„Die genaue Brandursache konnte noch nicht geklärt werden“, sagte der Sprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

