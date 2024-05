Feuerwehreinsatz in Remscheid Brand in Wohnhaus an Solinger Straße

Gegen 3.01 Uhr erreichte die Remscheider Leitstelle in der Nacht zu Dienstag ein Alarm, weil aus einem Wohnhaus an der Solinger Straße Rauch drang. Das teilte die Feuerwehr in einer Pressemeldung mit. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Morsbach fuhren daraufhin zu der Adresse. Vor Ort bemerkten die Feuerwehrleute laut Pressemeldung eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Keller eines leer stehenden Wohnhauses. Zur Unterstützung stieß nun auch die Freiwillige Feuerwehr Hasten hinzu.