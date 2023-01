Feuer in Remscheid Brand in Hochhauswohnung geht glimpflich aus

Hohenhagen · Glück im Unglück hatten am späten Samstagnachmittag drei Bewohner einer Hochhauswohnung an der Wörthstraße am Hohenhagen – sie konnten sich vor einem Zimmerbrand retten, der auf dem Balkon ihrer Wohnung im achten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen war.

22.01.2023, 10:25 Uhr

42 Feuerwehrleute waren am Samstag am Hohenhagen im Einsatz, um einen Brand im achten Stock eines Hochhauses zu löschen. Foto: Bergische Blaulichtnews / Oelbermann / Florian Schmidt

Eine Person musste mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Die weiteren Bewohner, eine Frau und ein Kind, kamen bei Bekannten unter. Die Feuerwehr war um 17.44 Uhr zu dem Brand gerufen worden. Von außen erkannten die Einsatzkräfte eine „leichte Rauchentwicklung“. Ein Trupp löschte unter Atemschutz – und war damit schnell erfolgreich. Die Wohnung ist wegen der Rauchgase vorerst nicht bewohnbar, heißt es von der Feuerwehr. Die Brandursache könne noch nicht zweifelsfrei ermittelt werden. 42 Feuerwehrleute fuhren am Samstag mit 14 Fahrzeugen zum Hohenhagen. Um 20 Uhr war der Einsatz beendet.

(jado)