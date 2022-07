Einsatz in Remscheider Industriegebiet : Brand in Härterei-Halle in Lüttringhausen

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Halle stürzte teilweise ein. Foto: Ralf Kollmann

Lüttringhausen Die Remscheider Feuerwehr musste am Samstagmorgen nach Lüttringhausen ausrücken. Mehrere Anrufer hatten den Brand in einem Härtereibetrieb an der Walter- Freitag-Straße im Industriegebiet Großhülsberg gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits von weitem war die starke Rauchentwicklung erkennbar. Das Gebäude befand sich bei Ankunft der Feuerwehr im Vollbrand. Dadurch wurden nach Angaben der Feuerwehr angrenzende Lagertanks mit Methanol und Stickstoff in Mitleidenschaft gezogen. Die Sicherheitsventile hatten ausgelöst. Den Einsatzschwerpunkt bildete deswegen die Kühlung der Lagerbehälter und die Verhinderung des Ausbreitens des Feuers auf Nachbargebäude. Aufgrund des Brandes war frühzeitig ein Teil der Halle eingestürzt. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über die Warn-App NINA informiert. Der Bahnverkehr auf der S 7 musste in der akuten Phase der Brandbekämpfung von 8.30 bis 11 Uhr eingestellt werden. Auch der angrenzende Bereich der Barmer Straße und der Walter-Freitag-Straße mussten gesperrt werden.

Die Rauchsäule, die vom Brand in Großhülsberg ausging, war weithin zu sehen. Foto: Ralf Kollmann

Durch den Brand traten laut der Feuerwehr rund 2000 Liter Härteöl aus. In dem Betrieb befanden sich weitere 20.000 Liter Härteöl in Tanks und den Anlagen. Das Umweltamt der Stadt Remscheid war mit dem Bereitschaftsdienst vor Ort. Ein Fachunternehmen mit Saug-Tankwagen wurde zu Einsatzstelle beordert, um Öl-Wassergemische aufzunehmen. Zur Beurteilung der Gefährdung wurde das Landesumweltamt alarmiert, das mit einem Messfahrzeug vor Ort war. Der Bereitschaftsdienst der Technischen Betriebe Remscheid und die EWR waren ebendfalls vor Ort und unterstützen die Feuerwehr. Aufgrund des eingedrungenen Härteöls in den Schutzwasserkanal wurde das Klärwerk informiert.