Evakuierung in Remscheid Feuer an Psychiatrie-Gebäude

Gegen 14.15 Uhr erhielt die Feuerwehr am Montag einen Notruf zu einem Brand auf dem Gelände der psychiatrischen Klinik Stiftung Tannenhof. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Lennep und Lüttringhausen und der Rettungsdienst rückten daraufhin zur Remscheider Straße aus. Das meldet die Feuerwehr in einer Pressemitteilung. Dort heißt es weiter: „Vor Ort stellte sich heraus, dass aufgrund von Dachdeckerarbeiten ein Teil einer Gebäudefassade in Brand geraten war.“ Der Brand konnte jedoch laut Feuerwehrangaben zügig gelöscht werden.