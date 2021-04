Feuer in Lennep : Brand am Henkelshof geht glimpflich aus

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Foto: dpa/Jens Kalaene

Lennep Besondere Herausforderung für die Feuerwehr: Die Einsatzkräfte wurden am Samstag gegen 12 Uhr zu einem Brand am Lenneper Henkelshof gerufen – in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines Hochhauses hatte ein Heißwassergerät Feuer gefangen.

Die Eigentümer schalteten daraufhin geistesgegenwärtig die Wohnung stromlos und verhinderten so Schlimmeres. Anschließend retteten sich die Bewohner auf den Balkon und warteten auf die Feuerwehr.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, die Wohnung wurde entraucht. Für die weiteren Anwohner des Hochhauses bestand keine Gefahr, heißt es von der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.