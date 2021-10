Polizeieinsatz in Remscheid : Bombendrohung im Amtsgericht

Polizeieinsatz in Remscheid

Remscheid Das Amtsgericht Remscheid musste am frühen Freitagmorgen aufgrund einer Bombendrohung evakuiert werden.Der Einsatz habe um 7.13 Uhr begonnen, teilte eine Sprecherin der federführenden Düsseldorfer Polizei mit.

Per E-Mail war angedroht worden, dass Bomben um neun Uhr gezündet werden würden. Rund 80 Bedienstete wurden deswegen nach Hause geschickt. Die Polizei konnte gegen zehn Uhr Entwarnung geben, die Situation sei „aus sicherheitsrelevanter Sicht als nicht ernstzunehmend eingeordnet worden“, so die Sprecherin.

Auch andere Justizbehörden waren am Freitagmorgen nach Bombendrohungen geräumt worden, darunter das Oberlandesgericht Düsseldorf sowie die Amts- und Landgerichte in Wuppertal und Mönchengladbach. In allen Fällen seine keine verdächtigen Objekte gefunden worden. Die Gerichte wurden großenteils mit Notdiensten weitergeführt.