Wirtschaft in Remscheid: Böker-Villa ohne Gründerschmiede

Remscheid Küpper muss sich nun wohl einen anderen Mieter suchen.

Das war das Ergebnis einer anderthalbstündigen nicht öffentlichen Sitzung. Doch am nächsten Morgen scheint der Auftrag schon obsolet zu sein. „Trotz grundsätzlicher Offenheit haben gemeinsame Gespräche unter Teilnahme der Stadt Remscheid gezeigt, dass die gegenseitigen Vorstellungen nur mit deutlichen Abstrichen in Einklang zu bringen wären“, heißt es in einer Stellungnahme der Gründerschmiede zum Ratsbeschluss. Da ein Mietverhältnis bei den Küpper Bros. schwer zu realisieren sei, interpretiert die Gründerschmiede die Ratsentscheidung als eine Entscheidung gegen ihr Konzept eines Gründerzentrums im Herzen Remscheids. „Wir glauben weiter an die Idee eines Gründerzentrums und werden auf eigene Initiative daran arbeiten, Remscheid interessanter zu machen“, schrieb Christoph Imber von der Gründerschmiede.