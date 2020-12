Politik in Lennep : Blutbuche wird zum Diskussionsthema

Politik in Lennep

Lennep An der Gartenstraße soll eine alte Blutbuche gefällt werden. Markus Kötter plädiert allerdings für den Erhalt des Baumes. In der Bezirksvertretung Lennep entbrannte daraufhin eine Diskussion.

Baumschutz oder Baurecht? Was Vorrang hat, damit beschäftigten sich die Lenneper Lokalpolitiker in ihrer jüngsten Sondersitzung der Bezirksvertretung (BV). Denn für eine Blutbuche auf dem Grundstück in der Gartenstraße 7-11 sprach die Verwaltung eine Fällgenehmigung im September aus.