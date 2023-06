Sanierung in Remscheid So sieht es im Flüchtlingsheim am Talsperrenweg aus

Die Stadt Remscheid hat am Lenneper Talsperrenweg Wohnraum für 108 Flüchtlinge geschaffen. In Kürze können sie in das sanierte Übergangsheim einziehen. Thomas Judt (Gebäudemanager der Stadt) und Erden Ankay-Nachtwein (Vorsitzende des Integrationsrates) haben durch die Räumlichkeiten geführt.