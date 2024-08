Südbezirk „Blauer Mond“ soll bald wieder richtig leuchten

Die Firma Aldi habe sich nach Gesprächen bereit erklärt, die Kosten für den Hubsteiger zu übernehmen, der dafür gebraucht wird, um auf dem Grundstück des Discounterriesen an der Burger Straße an das leuchtende Wahrzeichen in der Höhe zu gelangen. Für die eigentlichen Arbeiten in luftiger Höhe steht Beleuchtungsexperte Martin Gerhardts bereit, sagt Grote. Er will das Problem beheben, dass es bei den Leuchtröhren je nach Witterung immer wieder zu Aussetzern kommt. Vor dem Hintergrund, dass die Tage schon wieder kürzer werden, hofft Grote, dass der Blaue Mond bald wieder ohne Störungen im Himmel über Remscheid steht. Der Förderverein MannesmannHaus e.V. macht sich seit Jahren stark für das Industrie-Wahrzeichen. (hr)