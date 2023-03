Ansichtssache in Remscheid Blauer Brief für die Ampelkoalition? Warum denn?

Es ist doch so: Wenn ein Kind ein Diktat schreibt – sagen wir mit 100 Wörtern – und zehn davon falsch sind, kann es dafür die Note sechs bekommen. Eine grottenschlechte Leistung, für die es sich vielleicht gar nicht nach Hause traut. Dabei wäre es so einfach, die Sichtweise zu ändern: Von 100 Wörtern hat das Kind 90 richtig geschrieben. Eine richtig gute Leistung, die auf jeden Fall Lob verdient. Dass noch ein wenig geübt werden sollte und Verbesserung möglich ist – natürlich. Aber erst mal sollten wir stolz darauf sein, dass unser Kind schon so gut schreiben kann.