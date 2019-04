Kultur in der Klosterkirche : Bissiges Politkabarett mit Fatih Çevikkollu

Remscheid Der Kölner Kabarettist Fatih Çevikkollu präsentierte sein neues Programm „FatihMorgana“ auf der Bühne der Klosterkirche.

Die Klosterkirche war am Donnerstagabend sehr gut besucht, als der Kölner Kabarettist Fatih Çevikkollu mit seinem neuen und clever betitelten Programm „FatihMorgana“ die Bühne betrat. Laut eigener Aussage handelte es sich dabei um eine „Einladung zum Perspektivwechsel“. Und was sich dahinter verbarg, konnten die rund 250 Zuschauer im Laufe eines abwechslungsreichen, humorgespickten und doch immer wieder auch nachdenklich machenden Abends herausfinden.

Diese bissige und böse Art von Humor zog sich durch sein Programm, frei nach dem Motto: „Wir wissen genau, was wir von Erdogan, Putin und Trump halten – aber warum in die Ferne schweifen, wenn die Scheiße liegt so nah?“ Schließlich hätten ja die genannten Bundesminister nach ihrem Ausstieg aus der Politik ja einen Deal zwischen Rheinmetall – „die sitzen in einem Nebenort von Köln, der heißt Düsseldorf, und die bauen Panzer“ – und der Türkei ausgehandelt.