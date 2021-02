Pandemie in Remscheid : Bislang keine weitere Corona-Mutation aufgetaucht

Insgesamt 3399 Remscheider sind bislang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid Nachdem am Mittwoch erstmalig die britische Genvariante des Coronavirus an einer infizierten Person in Remscheid nachgewiesen worden war, sind drei von fünf weiteren Tests auf die Mutation negativ ausgefallen.

Zwei Ergebnisse stehen allerdings noch aus, berichtet das städtische Gesundheitsamt am Freitag – mit ihnen sei Anfang der Woche zu rechnen.

Aktuell sind in Remscheid 111 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Isoliert leben derzeit auch 377 Personen in der Seestadt auf dem Berge, die als Corona-Verdachtsfälle gelten.

25 Covid-Kranke müssen im Krankenhaus behandelt werden. Sechs davon liegen auf der Intensivstation, vier werden beatmet. Bei den Patienten aus dem Krankenhaus muss es sich allerdings nicht unbedingt um Remscheider handeln. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner beschreibt, ist derweil erneut gesungen: von 54,8 am Donnerstag auf 52,1 am Freitag.

In Remscheid wurden bislang 4625 Impfdosen verabreicht. 900 Dosen entfielen auf das Sana-Klinikum und das Krankenhaus der Stiftung Tannenhof. Hier erfolgten die Impfungen in Eigenregie.