Pandemie in Remscheid : Bislang insgesamt 260 positive Corona-Fälle

Derzeit befinden sich 14 positiv getestete Remscheider in häuslicher Quarantäne. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Remscheid Die Gesamtzahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Remscheider ist auf 260 gestiegen. Das berichtet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Aktuell gibt es 14 Bürger (Vortag 13), die an Covid-19 leiden und sich darum in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden.

Bislang sind in der Seestadt auf dem Berge 246 Personen aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden. 228 Remscheider gelten mittlerweile als genesen, 18 sind gestorben.

Außerdem verkündet die Stadt, dass wieder auf allen Sportfreianlagen und in allen städtischen Sporthallen die Duschen und Umkleiden unter Beachtung der Hygienevorschriften geöffnet sind.

(red)