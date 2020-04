Gesundheit in Remscheid : Bisher 69 positive Tests auf Corona-Infektion

Gesundheit in Remscheid

Die Zahl der Remscheider, die positiv auf den Coronavirus getestet wurden, steigt langsam an. Foto: dpa/Bernd Thissen

Remscheid 69 Remscheider sind mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Stadt am Mittwochmittag mit. 32 davon gelten als genesen.

(hr) Die Zahl der bekannten Verdachtsfälle (sie befinden sich in häuslicher Quarantäne) liegt in Remscheid bei 456 Personen. Die Krankenhäuser vermelden drei stationäre, teilweise intensivpflichtige Verdachtsfälle. Acht positiv getestete Personen befinden sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung, zwei davon auf der Intensivstation.