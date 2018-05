Remscheid: Bezirksregierung gegen Blitzer auf der A1

Mit Tempomessungen am Remscheider Berg sollte auch die Lärmbelästigung für die Anwohner des Grenzwalls reduziert werden. Das hat die Bezirksregierung nun abgelehnt. Foto: Jürgen Moll (Archiv)

Remscheid Messungen belegen, dass neun von zehn Lkw zu schnell fahren. Behörde argumentiert nun mit Unfallgefahr für Pkw.

Schlechte Nachrichten für die lärmgeplagten Anwohner im Bereich Grenzwall /Tenter Weg. Die Bezirksregierung hat den Wunsch der Stadt, mit Tempomessungen nur für Lkw am Remscheider Berg in Fahrtrichtung Leverkusen die Lärmbelastung für die Anwohner zu reduzieren, abgelehnt. Das berichtet Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann auf BM-Anfrage.

"Wir würden die Messanlagen weit vorher durch Beschilderung ankündigen", sagt Beckmann. So werde es an anderen Stellen in Deutschland seit Jahren bereits gemacht. "Folgt man dieser Logik, dürfte man nirgendwo auf der Autobahn Tempo-Messungen machen", ergänzt Wolfgang Putz, Leiter des Umweltamtes der Stadt.