Einbruch in Remscheid Bewährungsstrafe für Kupferdieb

Der 25-jährige Rumäne, dem nun schwerer Diebstahl vorgeworfen wurde, soll eher zufällig in die Sache hineingeraten sein. Er soll vier Tage vorher aus Rumänien eingereist und ohne Geld in Herne gestrandet sein. Ein Freund habe ihn mit einem Job auf dem Bau dorthin gelockt und sei dann nicht mehr zu erreichen gewesen. Einen Tag und eine Nacht habe er auf dem Bahnhof campiert, an einem nahegelegenen Lokal will er den späteren Mittätern begegnet sein. Er will die Männer um Geld gebeten und sie gefragt haben, ob er irgendwo arbeiten könne. Die hätten ihm zugesagt, dass er dabei helfen könne, Sperrmüll vom Straßenrand aufzusammeln. Er habe schon früher in Deutschland gearbeitet, bei einem Paketdienst und am Frankfurter Flughafen. Die Jobs seien ihm von Freunden vermittelt worden, Probleme habe es nie gegeben. Zwei Tage habe er in der Wohnung der Männer in Herne verbracht, kurz vor der Tat hätten sie ihm 700 Euro in die Hand gedrückt und ihn dazu gedrängt, den Transporter zu fahren. Sie hätten ihm auch gesagt, dass sie Metall stehlen wollten. Er habe sich geweigert und dennoch gewusst, dass er keine Alternative habe. Seine Frau sei schwanger, sein zweijähriger Sohn habe Asthma: Beide bräuchten dringend Medikamente. Und er habe auch nicht gewusst, wie er zur Familie zurückkommen könne ohne Geld.