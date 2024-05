Drogen-Plantage in Güldenwerth 16 Monate auf Bewährung für Cannabis-Händler

Dort sitzengeblieben war ein dritter Angeklagter, den die Ermittler mit der Plantage am „Güldenwerther Hof“ in Verbindung gebracht hatten. Die Staatsanwaltschaft war sich bis zum Prozessauftakt sicher: Der 33-Jährige hat dort vier Kilo Marihuana in Empfang genommen, um damit einen schwunghaften Handel zu treiben. Die soll der Mann in einer Aldi-Tüte aus dem Haus getragen haben. Was wirklich in der Tüte war, weiß niemand. Die vier Kilo sind eine Schätzung – aufgestellt durch Ermittler, die vermutlich geschaut haben, was so reinpassen würde in eine solche Plastiktüte. Das man bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Angeklagten nur 430 Gramm gefunden hatte, legte den Verdacht nahe, dass er den Rest längst „unter die Leute“ gebracht haben könnte. Dem wollte sich das Gericht nicht anschließen, die vier Kilo waren daher schnell „vom Tisch“. Am Ende ging es um besagte 430 Gramm und darum, was das mit Blick auf das Cannabisgesetz bedeutet. Denn dass, so der Staatsanwalt, sei „noch Neuland“.