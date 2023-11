Kollisionen in Remscheid und Solingen Betrunkener fährt auf Unfallflucht Polizeiauto an

Das Ganze spielte sich laut Polizeiangaben zuerst auf der Straße Vieringhausen ab, kurz vor der Einmündung Stockder Straße. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Mazda 5 die Straße in Richtung Solinger Straße. Um einen Radfahrer zu überholen, lenkte der Autofahrer seinen Wagen in die Fahrbahnmitte. Hinter ihm befand sich der 24-jährige Unfallverursacher in seinem Toyota Verso und überholte unerlaubt rechtsseitig. Bei dem Manöver kollidierten beide Autos, woraufhin der Toyota nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hauswand prallte. Der 24-Jährige nahm das aber nicht zum Anlass anzuhalten, sondern flüchtete mit seinem beschädigten Fahrzeug in Richtung Solingen. Der Mazda des 49-Jährigen dagegen war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.