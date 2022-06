Remscheiderin vor Gericht : Betrügereien enden vielleicht hinter Gittern

Remscheid Die schlechte Kindheit: In Gerichtsprozessen muss sie nicht selten dafür herhalten, um eine kriminelle Karriere in ein besseres Licht zu rücken. Auch die wegen Betruges angeklagte Remscheiderin blickt auf Kinderjahre zurück, die alles andere als harmonisch waren.

Auch sie ist offenbar schon früh auf ungute Wege geraten – und dennoch ist es so, dass sowas üblicherweise nicht als Entschuldigung gilt.

Hier jedoch war es anders, man wollte der vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilten Mutter von fünf Kindern noch eine Chance geben. Der Prozess wurde vorerst ausgesetzt, um zu schauen, ob die geplante stationäre Therapie der an einer Borderline-Störung leidenden Frau helfen kann. Erst dann soll entschieden werden, ob die 36-Jährige in die JVA muss. Vier ihrer Kinder leben im Heim oder bei Pflegeeltern, der jüngste Sohn wird vom Lebensgefährten versorgt. Sie selbst sitzt in Haft, weil es schon Vorverurteilungen auf Bewährung gegeben hatte und eine solche Bewährungsstrafe dann widerrufen wird, wenn man erneut straffällig wird.