Hoher Schaden für betagtes Ehepaar : Senioren verlieren fünfstellige Summe

Remscheid Wieder erbeuten Betrüger mit dem „Enkeltrick“ Geld und Schmuck. Polizei warnt.

Wieder ist in Remscheid eine Seniorin auf den „Enkeltrick“ hereingefallen. Eine große Summe Bargeld sowie Schmuck ging an die Betrüger. Die Polizei ermittelt – und warnt.

Am Montag übergab eine 87-jährige Frau nach Angaben der Polizei eine fünfstellige Geldsumme sowie Schmuck auf einem Supermarktparkplatz an der Freiheitstraße an einen unbekannten Täter. Der Mann entfernte sich anschließend über die angrenzenden Treppen in Richtung Palmstraße.