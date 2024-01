Neuer Restaurantbetreiber in Remscheid Syrische Speisen in ehemaliger Villa Paulus

„Wir werden arabische, also syrische und libanesische Küche anbieten“, kündigt der neue Betreiber Ahmad Daoud an. Besucher können also Klassiker wie Humus, Falafel, Bulgur sowie viel frisches Gemüse erwarten, erklärt er. „Uns war wichtig, dass der Nachfolger frisch kocht und die Küche hochwertig bleibt“, so Schreiber. Paulus ergänzt: „Und dass wir den Betrieb abgeben an jemanden, der etwas anbietet, was es in Remscheid so noch nicht gibt. Und mit den neuen Betreibern hat es einfach gepasst, weil das Grundverständnis gleich war: Essen ist mehr als nur Nahrungsaufnahme.“